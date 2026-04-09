Macabro indizio alla Passerini Landi terzo appuntamento con Piacenza che scrive

Venerdì 10 aprile alle 17 si terrà presso la Sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi il terzo incontro della rassegna “Piacenza che scrive”, dedicata a autori ed editori locali. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di appuntamenti che promuovono la letteratura e la cultura della città. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.