Macabro indizio alla Passerini Landi terzo appuntamento con Piacenza che scrive
Venerdì 10 aprile alle 17 si terrà presso la Sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi il terzo incontro della rassegna “Piacenza che scrive”, dedicata a autori ed editori locali. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di appuntamenti che promuovono la letteratura e la cultura della città. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.
Terzo appuntamento per rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, venerdì 10 aprile alle 17 alla Sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi. Luigi Gazzola e Mario D’Onofrio presentano “Macabro indizio”, giallo scritto a quattro mani e pubblicato da Parallelo45. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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