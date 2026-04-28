Scacco ai veicoli fantasma | la polizia accerchia gli autonoleggi contro l' illegalità

Le forze dell’ordine hanno iniziato una vasta operazione contro i veicoli noleggiati senza autorizzazione nella provincia di Agrigento. Le autorità hanno intensificato i controlli presso le agenzie di autonoleggio, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle licenze e il rispetto delle norme vigenti. Questa azione mira a contrastare l’utilizzo di veicoli “fantasma” che circolano illegalmente nelle strade della zona.

Le strade della provincia di Agrigento non saranno più un cono d'ombra per chi tenta di muoversi nell'illegalità. La polizia ha dato il via a un'operazione di controllo capillare che mette nel mirino le società di autonoleggio, chiamate a rispondere con estrema precisione agli obblighi di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scacco al mattone selvaggio: stop ai lavori abusivi in un ex ristorante, ordinata demolizione di struttura fantasmaIl pugno duro del Comune ha portato al blocco immediato di un cantiere e all'ultimatum per radere al suolo una costruzione dove era stata già... Non solo arresti ma anche prevenzione e incontri, la Polizia agli studenti: "Uniti contro bullismo e illegalità""Parlare con gli studenti di bullismo e cyberbullismo significa, infatti, fornire loro strumenti concreti per riconoscere comportamenti sbagliati,...