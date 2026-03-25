Le autorità di Porto Empedocle hanno sequestrato un cantiere e ordinato la demolizione di una struttura senza autorizzazioni, che si trovava in un ex ristorante. L'intervento riguarda sia zone centrali che periferiche della città, con l’obiettivo di contrastare gli interventi edilizi abusivi. La decisione arriva dopo un intervento diretto delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

Il pugno duro del Comune ha portato al blocco immediato di un cantiere e all'ultimatum per radere al suolo una costruzione dove era stata già interrata una grande vasca idrica Dal centro storico alla periferia. Il pugno duro del Comune di Porto Empedocle contro l'abusivismo edile ha portato al blocco immediato di un cantiere e all'ultimatum per radere al suolo una costruzione fantasma. Quel cantiere non avrebbe mai dovuto esistere. In contrada Durrueli, a Porto Empedocle, i carabinieri hanno scoperto che era in corso la creazione di una nuova costruzione senza alcuna autorizzazione. Una costruzione in una zona definita “estremamente delicata” dal punto di vista sismico e idrogeologico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Scacco al mattone selvaggio: stop ai lavori abusivi in un ex ristorante, ordinata demolizione di struttura fantasma

Articoli correlati

Lavori al ponte, si procede con la demolizione: struttura chiusa, cambia la viabilitàLunedì 19 prendono il via le operazioni per la demolizione dell’impalcato centrale del ponte di Volano lungo la Sp54.

File per i lavori sul Ronco. Ponte, demolizione e varo della nuova strutturaQuella di ieri è stata un’altra mattinata di code e rallentamenti per chi ha viaggiato sulla statale Adriatica e sulla Ravegnana.