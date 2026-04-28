Savona torna il Progetto Reazione | stage di difesa per donne

A Savona torna il Progetto Reazione, un'iniziativa dedicata alla difesa femminile. L'ASD Scuola Wutao Savona ha programmato uno stage che si terrà sabato 16 maggio nella città. L'evento si rivolge alle donne interessate a migliorare le proprie capacità di autodifesa attraverso esercizi pratici e sessioni di formazione specifica. La giornata rappresenta un'occasione di apprendimento e consapevolezza in un contesto dedicato alla sicurezza personale.

? Cosa sapere L'ASD Scuola Wutao Savona organizza stage di difesa femminile sabato 16 maggio a Savona.. L'iniziativa prepara le partecipanti ai nuovi corsi ufficiali previsti dopo la pausa estiva.. Sabato 16 maggio, dalle ore 16:00 alle 18:00, la palestra Coni di Via Mentana 9 a Savona ospiterà un nuovo stage pratico di difesa personale femminile organizzato dall’ASD Scuola Wutao Savona per dare seguito al successo del precedente modulo. L’iniziativa, denominata Progetto Reazione, nasce dalla volontà di trasformare il forte interesse manifestato lo scorso novembre in un percorso di crescita continua. In quell’occasione, le iscrizioni erano già state completate con due settimane di anticipo rispetto all’inizio delle lezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, torna il Progetto Reazione: stage di difesa per donne Notizie correlate Savona, torna il torneo di bocce: sport e tradizione per il 25 aprileIl 25 aprile Savona ospiterà nuovamente una competizione di bocce presso i campi di via Torino. Calcio a 5, la Ssd Città di Chieti si tinge di nuovo d'azzurro: Giovanni Crusafio convocato allo stage allo stage "Futsal+" under 17Il giovane calciatore ha 16 anni e si prepara a partecipare a Roma all'importante vetrina che permetterà di costruire una base per la Nazionale under... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Progetto reazione, sabato 16 maggio a Savona un nuovo appuntamento per il corso di difesa personale; Calcio - Stadio Ruffinengo, a inizio giugno avvio dei lavori per la sistemazione dell'impianto; Torna la Festa degli Spaventapasseri di Castellar con la 32ª edizione dal 3 al 10 maggio - Savona. Progetto reazione, sabato 16 maggio a Savona un nuovo appuntamento per il corso di difesa personaleProgetto reazione, sabato 16 maggio a Savona un nuovo appuntamento per il corso di difesa personale ... msn.com Savona a un anno dal voto, il sindaco Russo: Siamo compatti, il progetto prosegue. Ostinati? No, coerentiSavona a un anno dal voto, il sindaco Russo: Siamo compatti, il progetto prosegue. Ostinati? No, coerenti ... msn.com La tua reazione dopo aver visto il PROGETTO DI CONTROLLO INONDAZIONI al telegiornale. facebook