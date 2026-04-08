Savona torna il torneo di bocce | sport e tradizione per il 25 aprile

Il 25 aprile a Savona si terrà nuovamente una competizione di bocce presso i campi di via Torino. L’evento è organizzato dalla Presidenza del consiglio comunale in occasione della festa nazionale. La manifestazione rappresenta la continuazione di un recupero di questa tradizione che era stato avviato nel 2024. La giornata vedrà la partecipazione di diversi giocatori e appassionati di questo sport.

Il 25 aprile Savona ospiterà nuovamente una competizione di bocce presso i campi di via Torino. L’evento, promosso dalla Presidenza del consiglio comunale per celebrare la ricorrenza nazionale, segna il consolidamento di un recupero iniziato nel 2024. L’iniziativa mira a onorare la festività attraverso uno sport che possiede un forte valore popolare. Franco Lirosi, presidente del consiglio comunale, ha confermato la volontà di rendere costante l’appuntamento, rispondendo così alle sollecitazioni di numerosi appassionati della disciplina. Il regolamento e i premi della sfida. La gara è ufficialmente inserita nel programma provinciale della F.I. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, torna il torneo di bocce: sport e tradizione per il 25 aprile Bocce Serie B. Litorale, ko di misura a SavonaSconfitta di misura (12-10) per il Litorale nella trasferta di Savona in Serie B, girone 1 ovest di bocce in volo, che cede nell’ultima partita dopo... Leggi anche: A Narni va in scena il primo torneo di bocce paralimpico: “Traguardo importante per la comunità”