Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco del centro sinistra | la coalizione ha sciolto le riserve

La coalizione di centro sinistra ha ufficializzato Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco per il Comune di Arezzo, dopo aver sciolto le riserve in merito alla scelta. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, portando alla conferma del nome di Ceccarelli come rappresentante alle prossime elezioni amministrative. La candidatura è ora ufficiale e pronta a competere per la guida della città.

Elezioni, il Pd indica all’Alleanza Progressista Vincenzo Ceccarelli come candidato a SindacoArezzo,19 febbraio 2026 – Elezioni amministrative 2026: l’Assemblea comunale del Partito Democratico indica all’Alleanza Progressista Vincenzo...

Il centrosinistra va ai supplementari: Ceccarelli ancora non è il candidato, altre ore di riflessione dopo il vertice notturnoAnche nel centrodestra manca il varo ufficiale dell'operazione Sugar con benedizione dei livelli nazionali. Comanducci e Graverini in campo ... corrierediarezzo.it

