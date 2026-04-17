Il Partito Democratico di Avellino ha annunciato ufficialmente che il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali sarà Nello Pizza. La scelta del partito si inserisce in un quadro di competizioni politiche locali, con altre forze che presenteranno i propri candidati. La candidatura di Pizza rappresenta un passo importante per il partito, che mira a rafforzare la propria presenza nel capoluogo. La campagna elettorale entrerà ora nel vivo con i primi appuntamenti pubblici.

Il Partito Democratico di Avellino ha ufficializzato la propria proposta per il prossimo voto amministrativo, individuando Nello Pizza come candidato sindaco. La decisione è emersa durante l’ultima riunione della Direzione provinciale, che ha scelto di sottoporre questo nome ai partiti, alle liste civiche e alle organizzazioni che compongono il fronte del centro-sinistra. L’asse verso le elezioni avellinesi. De Luca ha espresso un forte apprezzamento per l’esito raggiunto dalla Direzione provinciale, sottolineando come la scelta di Pizza sia frutto di un confronto improntato alla maturità e al rispetto tra le diverse sensibilità interne al partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, il PD punta su Nello Pizza: sfida per l’unità del centro-sinistra

Notizie correlate

Piero De Luca (PD): "Soddisfazione per la candidatura di Nello Pizza, ora al lavoro per l'unità nel campo progressista"Esprimo profonda soddisfazione per l'esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di...

Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello PizzaIl PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindaco; Avellino, rinviata la direzione provinciale del PD: Pizza per superare il caos; Pd Avellino, Todisco: Disponibile a un passo indietro, ma Pizza deve essere realmente condiviso; Piero De Luca: Soddisfazione per proposta candidatura Nello Pizza.

La Direzione Pd sceglie Nello PizzaSi è chiusa la lunga direzione nella sede provinciale del Pd di Avellino, in via Tagliamento, con la formalizzazione della candidatura di Nello Pizza alle prossime amministrative cittadine. Il penalis ... irpinianews.it

Rifondazione attacca il Pd: Su Nello Pizza una messinscena politicaSi riporta la nota di Arturo Bonito, Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina Ieri, nuova puntata della commedia politica irpina. Sul palco, la direzione pr ... irpinianews.it

Presente anche Nello Pizza, che non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Al tavolo Avellino Prende Parte, assenti Controvento e Sinistra Italiana - facebook.com facebook