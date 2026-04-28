Savona crisi al centrosinistra | Russo cala e Arboscello è in affanno
A Savona, il sondaggio Demetra-Opisia mostra un calo dei consensi per il candidato di centrosinistra, che scende al 28% per la ricandidatura nel 2027. Nel frattempo, l’altro candidato ottiene il 18% delle preferenze, con il 26% degli elettori ancora indecisi. La situazione riflette una fase di difficoltà per i rappresentanti del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali.
? Cosa sapere Sondaggio Demetra-Opisia: a Savona Russo scende al 28% per la ricandidatura 2027.. Arboscello registra il 18% di preferenze con un 26% di elettori indecisi.. Il ventotto aprile 2026, un nuovo scenario elettorale emerge a Savona dopo che i dati del sondaggio 2 hanno evidenziato come solo il 28% dei cittadini sarebbe disposto a confermare Russo in caso di una sua ricandidatura per il 2027. Le rilevazioni condotte da Demetra-Opisia sul gradimento dei potenziali candidati sindaci delineano un quadro complesso per il centrosinistra savonese, dove la difficoltà di riconferma dell’attuale sindaco si intreccia con le incertezza legate alle alternative interne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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