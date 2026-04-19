A Messina, le tensioni nel centrosinistra sono diventate evidenti dopo un episodio durante una diretta sulle elezioni della II Municipalità. In quella occasione, si sono scontrati il deputato e il consigliere comunale di un partito del centrosinistra. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali, segnando una frattura tra le figure coinvolte. L’episodio ha suscitato reazioni e commenti tra gli esponenti politici della città.

Le tensioni interne al centrosinistra messinese sono esplose dopo un episodio avvenuto durante una diretta riguardante le elezioni della II Municipalità, che ha contrapposti il deputato Ismaele La Vardera e il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo. Il diverbio è scaturito in seguito a un intervento di La Vardera nei confronti del giovane candidato alla presidenza di quartiere, Francesco Carabellò, innescando una serie di critiche incrociate sui social media che toccano temi di dignità politica e gestione delle candidature locali. Lo scontro tra le posizioni di Russo e La Vardera sulla gestione della diretta. Il punto di rottura si è verificato quando Ismaele La Vardera ha interrotto la comunicazione di Francesco Carabellò, il quale stava esponendo le proprie battaglie politiche come candidato presidente della II Municipalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, scontro tra La Vardera e Russo: crisi nel centrosinistra

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