Il Partito Democratico di Savona ha annunciato il suo sostegno al sindaco Marco Russo, mettendo fine alle tensioni e alle polemiche che si erano aperte nelle ultime settimane. La decisione arriva in seguito a un confronto interno, che ha portato a una posizione unitaria. Nessuna comunicazione ufficiale indica altri nomi o alleanze, ma si conferma il backing del partito all’amministratore comunale.

? Cosa sapere Il PD di Savona conferma il sostegno al sindaco Marco Russo contro le ipotesi di scontro.. I segretari Parrinello e Anselmo respingono le tensioni emerse dai risultati del recente sondaggio.. A un anno dalle prossime sfide elettorali a Savona, il Partito Democratico ha messo un punto fermo sulle indiscrezioni nate da un sondaggio commissionato da, confermando la linea del sostegno al sindaco Marco Russo. Le voci che circolavano nei corridoi e tra le panchine della città, alimentate dai risultati di un’indagine sulle preferenze dei cittadini, parlavano di una possibile frattura interna. Si ipotizzava infatti un confronto diretto tra l’attuale primo cittadino e Roberto Arboscello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, il PD chiude le polemiche: via libera al sindaco Russo

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