Tardelli ha affermato che Spalletti sta svolgendo un buon lavoro alla guida della squadra e che dovrebbe essere confermato nel suo ruolo. Ha sottolineato anche che l’allenatore ha dovuto affrontare un problema importante, senza specificarlo. L’intervento è stato rilasciato ai microfoni di Rai Sport, durante un commento sul momento attuale del club.

di Francesco Spagnolo Tardelli ai microfoni di Rai Sport ha analizzato il momento della Juventus confermando come il lavoro di Spalletti fino ad oggi è positivo. Nel panorama calcistico italiano, poche voci sono autorevoli quanto quella di Marco Tardelli. L’ex campione del mondo e colonna portante della storia bianconera non ha mai usato giri di parole per analizzare le dinamiche interne alla Vecchia Signora, e il suo recente intervento a Rai Sport non ha fatto eccezione. Al centro della riflessione dell’ex bianconero c’è il nodo legato alla guida tecnica e alla gestione di un’annata complessa, segnata da alti e bassi ma anche da una ricostruzione necessaria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli non ha dubbi: «Spalletti sta facendo un ottimo lavoro ed è giusto confermarlo. Ha avuto anche un grosso problema da affrontare»

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