L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha commentato con orgoglio il momento della squadra, evidenziando che quello che stanno facendo è inaspettato e che apprezza le squadre coraggiose. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un aspetto specifico, mentre si prepara ad affrontare la Lazio nel prossimo turno di campionato, una delle partite più attese della giornata di Serie A.

© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso con orgoglio: «Quello che stiamo facendo è inaspettato, mi piacciono le squadre coraggiose. C’è un aspetto che è importante»

Sassuolo Parma, Grosso: «Loro hanno qualità. Mi aspetto una partita difficile. Noi stiamo bene, vogliamo vincere in casa»Sassuolo Parma, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Ducali.

Sassuolo-Torino, il commento di Grosso dopo il KO: Lasciata andare la partita per un'ingenuità

Sassuolo, Grosso: Cammino inaspettato. A me piacciono le squadre coraggioseFabio Grosso, tecnico del Sassuolo, in una intervista concessa a Sky Sport ha parlato del grande campionato che sta disputando la sua squadra, rivelazione. tuttomercatoweb.com

Grosso: Il Sassuolo è una squadra coraggiosa. Lazio? Dovremo farci trovare pronti...Il mister Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi riguardo il momento del Sassuolo e la gara contro la Lazio ... laziopress.it

