Maltempo in Sardegna piena improvvisa di un fiume a Sassari travolge un’area | 5 persone salvate il video

Un'improvvisa piena di un fiume a Sassari ha travolto un’area, causando l’isolamento di cinque persone a Ittiri. La forte pioggia ha portato ad un rapido aumento del livello dell’acqua, che ha sorpreso i residenti e messo in difficoltà le squadre di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo i cinque cittadini che si erano trovati in pericolo. Un video riprende il momento in cui i soccorritori raggiungono le persone bloccate.

Mentre sulla Sardegna imperversa una nuova ondata di maltempo, questa notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, è intervenuta in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell'ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni. L'intervento, condotto con tecniche di soccorso fluviale, ha consentito di salvare tutti e cinque. Nel frattempo nel Nuorese sono stati 105 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo: 505 dall'inizio emergenza.