Il mercato delle auto usate cresce in Toscana L’auto preferita? E’ ancora la Golf
A Firenze, il mercato delle auto usate si mantiene stabile. A fine 2025, i passaggi di proprietà sono aumentati dello 1,2 per cento rispetto all’anno prima. La preferita resta sempre la Golf, confermando il suo ruolo come auto più richiesta tra i compratori toscani.
Firenze, 5 febbraio 2026 – Non è uno dei più dinamici, ma il mercato delle auto usate tiene comunque in Toscana, dove a chiusura del 2025 si registra una crescita del +1,2 per cento di passaggi di proprietà rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’osservatorio Autoscout24, secondo cui il mercato più vivace è quello siciliano, dove i passaggi di proprietà crescono del 5 per cento in un anno, superando i 274milla, al netto delle minivolture. Gli atti in Toscana si attestano invece a 192.995. Stabili i prezzi medi delle auto usate, che si aggirano sui 21mila euro. Quali auto si comprano in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
