Sassari stop all’acqua giovedì | lavori cruciali per la rete

Giovedì 30 aprile, l'erogazione dell’acqua sarà interrotta a Sassari dalle 9 alle 21 in alcuni quartieri a causa di lavori sulla rete idrica. La sospensione interesserà le zone dove si stanno eseguendo interventi di manutenzione, con l’obiettivo di migliorare il servizio. La riattivazione è prevista entro le ore 21, una volta terminati gli interventi. I residenti sono invitati a pianificare di conseguenza le proprie necessità idriche.

? Cosa sapere Sassari, sospensione idrica giovedì 30 aprile dalle 9 alle 21 nei quartieri coinvolti.. Intervento Abbanoa su viale Mameli per ammodernare la rete con 6,6 milioni euro PNRR.. Giovedì 30 aprile, dalle ore 9 alle 21, i residenti di Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa dovranno affrontare interruzioni dell’erogazione idrica per l’attivazione di nuovi tratti di condotta in viale Mameli a Sassari. Il piano di ammodernamento della rete cittadina entra in una fase operativa cruciale con il lavoro di Abbanoa. L’intervento mira a sostituire oltre sette chilometri di tubazioni obsolete, inserendosi in un progetto più vasto che coinvolge 15 comuni sardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, stop all’acqua giovedì: lavori cruciali per la rete Notizie correlate Vetralla, lavori PNRR: stop all’acqua lunedì per potenziare la reteLunedì 27 aprile, dalle ore 8 alle 13, la rete idrica di Vetralla subirà un’interruzione per i lavori di Talete che interesseranno via Valle... Leggi anche: Elmas, lavori Abbanoa in via Sulcitana: stop all’acqua giovedì 12 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manutenzione rete idrica a Corato, stop all’acqua: orari e punti rifornimento; Ceccano, scuole chiuse per stop all’acqua il 22 aprile: l'elenco completo e le strade interessate; Lavori Abbanoa, stop all’acqua in cinque quartieri di Sassari. Nuove condotte a Sassari, interruzioni dell’acqua per lavoriNuove condotte dell'acqua in attivazione a Sassari con lavori programmati: previste interruzioni temporanee dell’acqua in diversi quartieri. sassarioggi.it Lavori Abbanoa, stop all’acqua in cinque quartieri di SassariInterventi Abbanoa sulla rete idrica con sospensione dell’acqua e possibili cali di pressione in cinque quartieri della città di Sassari. sassarioggi.it Rapine e furti nei negozi di Sassari con scooter e martello: arrestato Dopo il controllo l’uomo ha colpito con il casco due poliziotti - facebook.com facebook Sassari, Its e Università: alleanze per un futuro x.com