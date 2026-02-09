Elmas lavori Abbanoa in via Sulcitana | stop all’acqua giovedì 12

Giovedì prossimo, le utenze di Elmas resteranno senz’acqua. Abbanoa intervenirà sulla rete idrica di via Sulcitana per effettuare dei lavori di manutenzione. L’interruzione durerà tutta la giornata e potrebbe creare disagi ai residenti. La società si impegna a ripristinare il servizio il prima possibile, ma intanto la gente si prepara a fare scorte d’acqua. La situazione mette in evidenza i problemi di gestione delle risorse idriche nella regione.

Elmas a secco: Abbanoa al lavoro sulla rete idrica, un campanello d’allarme per la gestione delle risorse in Sardegna. Elmas si prepara a una giornata di disagi idrici. Giovedì 12 febbraio, a causa di lavori programmati da Abbanoa, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta in una zona specifica del paese, tra via Sulcitana e via Polveriera. L’intervento, necessario per la riqualificazione della rete idrica, potrebbe causare anche cali di pressione in altre aree del centro abitato. La decisione di intervenire sulla rete idrica di Elmas non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di necessità di ammodernamento delle infrastrutture in tutta la Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Elmas, lavori Abbanoa in via Sulcitana: stop all’acqua giovedì 12Proseguono nel Comune di Elmas i lavori di riqualificazione della rete idrica. Per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, i tecnici di Abbanoa hanno programmato un nuovo intervento che interesserà l ... cagliaripad.it

