Vetralla lavori PNRR | stop all’acqua lunedì per potenziare la rete

Lunedì 27 aprile, tra le otto e le tredici, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nella zona di Vetralla interessata da lavori di Talete. La sospensione riguarda via Valle Calandrella e via Blera, in conseguenza di interventi previsti per il potenziamento della rete idrica. La mancanza di acqua è prevista per tutta la mattinata, fino al termine delle operazioni.

Lunedì 27 aprile, dalle ore 8 alle 13, la rete idrica di Vetralla subirà un’interruzione per i lavori di Talete che interesseranno via Valle Calandrella e via Blera. L’intervento tecnico mira a collegare la nuova condotta in via Valle Calandrella con quella già esistente nel tratto di via Blera, operazione fondamentale per potenziare la distribuzione idrica nell’area. Le disagi riguarderanno diverse zone del territorio comunale, tra cui le località Le Valli, Fosso Grande e Corneto, oltre alla frazione La Cura e i quartieri limitrofi. Durante l’esecuzione dei lavori, previsti nella mattinata, Talete avverte che la pressione dell’acqua potrebbe calare o il servizio potrebbe essere temporaneamente sospeso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vetralla, lavori PNRR: stop all’acqua lunedì per potenziare la rete Notizie correlate Leggi anche: Lunedì 30 stop all'acqua a Sora per lavori sulla rete: ecco le vie interessate e gli orari Acqua ferma a Roseto: lavori PNRR, stop dalle 8:30Martedì 10 marzo, dalle 8:30 alle 14:00, l’approvvigionamento idrico a Roseto degli Abruzzi subirà un’interruzione mirata. Contenuti di approfondimento Talete: interventi programmati sulla rete idrica a Vetralla lunedì 27 aprileTalete S.p.A. informa che lunedì 27 aprile 2026 saranno eseguiti lavori programmati sulla rete idrica nel Comune di Vetralla, nell’ambito del progetto PNRR – M2C4 – I4.2_027, finanziato dal Ministero ... newtuscia.it Pnrr, stretta sui tempi: a Brescia 300 cantieri a rischio stopCircolare del Mef: opere da chiudere entro il 30 giugno o fondi a rischio. In provincia circa 300 progetti e decine di cantieri ancora aperti. quibrescia.it