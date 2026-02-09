Sassari dieci giorni di terrore | uomo arrestato per sequestro e torture alla fidanzata

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tenuto la fidanzata, di 25 anni, prigioniera per dieci giorni. La donna avrebbe subito torture e maltrattamenti durante tutto il periodo. La vicenda ha sconvolto la città, ora sotto shock per quanto accaduto.

Un drammatico caso di sequestro e violenza domestica scuote Sassari. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tenuto prigioniera la sua fidanzata, di 25 anni, per circa dieci giorni, sottoponendola a torture e maltrattamenti di ogni tipo. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una disperata segnalazione della madre della giovane, preoccupata per la sua scomparsa e convinta che fosse in pericolo. La vicenda si è consumata in un appartamento di Sassari, dove i militari sono intervenuti nella serata del 6 febbraio, trovando la giovane in stato di shock.🔗 Leggi su Ameve.eu

