Sarri smonta tutte le voci | Napoli? È fantacalcio

Maurizio Sarri ha commentato le recenti voci di mercato che lo vedevano coinvolto con il Napoli, dichiarando che si tratta di only fantasy football. L'ex allenatore ha smentito qualsiasi interesse o trattativa in corso con la società partenopea, affermando che al momento non ci sono possibilità di un suo ritorno. La sua posizione è chiara e non ci sono altre dichiarazioni ufficiali in merito.

Il nome di Maurizio Sarri esce, almeno per ora, dal quadro della panchina del Napoli. L’attuale allenatore della Lazio, intervenuto a Sky Sport, ha spento le voci che lo accostavano a un ritorno in azzurro nella prossima stagione, smentendo in modo diretto i rumors circolati nelle ultime settimane. Il passaggio più chiaro è arrivato proprio dalle sue parole: “Voci sul Napoli? È fantacalcio”. Una frase netta, che al momento chiude la porta a un possibile ritorno nella piazza dove Sarri aveva lasciato un ricordo fortissimo, costruito su risultati di altissimo livello e su una proposta di gioco rimasta impressa. Questo, però, non basta a chiarire il futuro del Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sarri smonta tutte le voci: “Napoli? È fantacalcio” Notizie correlate Sarri: “Ritorno sulla panchina del Napoli? È Fantacalcio”Se ne è parlato tanto e diffusamente in questi giorni; d’altronde, il clima di incertezza intorno alla permanenza di Conte tende ad esasperare... Tuttosport – Sarri: “Lazio, qualcosa ora si vede. Io al Napoli? Fantacalcio”. Runjaic: “A Maurizio ho chiesto…”2026-04-27 23:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: ROMA – “È stata una partita tosta, abbiamo approcciato da squadra... Tutti gli aggiornamenti Sarri smonta tutte le voci: Napoli? È fantacalcioForzAzzurri.net - Sarri smonta tutte le voci: Napoli? È fantacalcio Il nome di Maurizio Sarri esce, almeno per ora, dal quadro della panchina del Napoli. L’attuale ... forzazzurri.net È Sarri l’allenatore del Napoli dopo Conte, De Laurentiis ha deciso (Pellegatti)Pellegatti parla sui social del possibile avvicendamento al Napoli di Sarri e Conte, con il ritorno del toscano sulla panchina del Napoli. ilnapolista.it