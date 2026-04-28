Sarri Napoli altro che ‘fantacalcio’ | l’ipotesi ritorno è viva! Escluso invece l’arrivo di Maresca | la situazione

Da calcionews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si torna a parlare di un possibile ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli, con alcune voci che lo indicano come una soluzione ancora in corsa. Contemporaneamente, è stato escluso l’ingaggio di Maresca come prossimo allenatore. La situazione attuale rimane incerta, con alcune fonti che continuano a monitorare gli sviluppi riguardo alle scelte future per la guida tecnica della squadra partenopea.

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