Ipotesi molto remota | la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioni

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli nel caso in cui l’attuale allenatore decidesse di lasciare la panchina per assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale. La risposta di Sarri a questa ipotesi è stata definita molto remota. La trattativa tra le parti non ha ancora portato a sviluppi concreti e non ci sono ancora accordi ufficiali in merito.

Nei giorni scorsi il nome di Maurizio Sarri è stato accostato nuovamente al Napoli, nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare la panchina azzurra per guidare la Nazionale. Il tecnico toscano, nel corso della conferenza stampa post partita, ha risposto a una domanda sull'argomento: “Io penso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Stasera tutto è possibile, pagelle dell’8 aprile: l’ipotesi remota su Sanremo (6), dedica a Vessicchio (10)Penultimo appuntamento dell’anno per Stasera tutto è possibile, ma nell’aria non c’è stata alcuna sensazione di addio: il programma condotto da... "Un ritorno di Sarri al Napoli sarebbe possibile con un programma serio e condiviso"Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli, Foggia, Fiorentina e della Nazionale, conosce molto bene Maurizio Sarri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ipotesi molto remota: la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioni; Sarri: Io al Napoli un'ipotesi remota, la sosta ci aveva tolto inerzia. Oggi una gioia in un'annata pesante; Pil: Urso, se Hormuz chiuso a lungo recessione non piu' ipotesi remota; Guerra Medio Oriente, lockdown energetico ipotesi non remota: ecco di cosa si tratta. Ipotesi molto remota: la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioniNei giorni scorsi il nome di Maurizio Sarri è stato accostato nuovamente al Napoli, nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare la panchina azzurra per guidare la Nazionale. napolitoday.it Sarri: «Io al Napoli un'ipotesi remota, la sosta ci aveva tolto inerzia. Oggi una gioia in un'annata pesante»Dalla Lazio alla Lazio, Maurizio Sarri sigla un clamoroso poker di vittorie a Fuorigrotta battendo il Napoli con due gol di scarto nel pomeriggio ... msn.com LA PEGGIORE DELLE IPOTESI --- In Italia e nell'Unione europea la crisi dell'energia c'è e potrebbe durare a lungo. Lo spettro di un lockdown energetico è sempre più vicino. A dirlo è il ministro della Difesa: "non tutto, ma molto" potrebbe chiudere nel giro di u - facebook.com facebook