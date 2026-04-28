? Cosa sapere Sarri smentisce il ritorno al Napoli dopo la sfida Lazio-Udinese di martedì 28 aprile.. Le indiscrezioni riguardano una possibile successione a Conte alla fine della stagione attuale.. Tra i vicoli che portano al Maradona e le voci che corrono nei bar di Napoli, il nome di Sarri torna a scuotere l’aria in questo martedì 28 aprile 2026. Il tecnico toscano ha respinto con fermezza le speculazioni su un suo possibile ritorno in azzurro qualora Conte dovesse lasciare la panchina alla fine della stagione attuale. La risposta secca del tecnico toscano. Dopo il match tra Lazio e Udinese, le indiscrezioni su un futuro ritorno del mister nel cuore di Napoli sono state smentite direttamente dal protagonista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri blocca il Napoli: “Sì, è solo fantacalcio

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