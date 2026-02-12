Novara cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti

La proposta di concedere la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Novara. La delibera, firmata da tutti i capigruppo, sembra ormai certa di passare. La decisione arriva dopo che il maestro ha ricevuto molti riconoscimenti e apprezzamenti in città.

Sarà discussa nel prossimo consiglio comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti, ma visto che è stata firmata da tutti i capigruppo sarà approvata certamente.Nel documento si legge che "il legame tra Riccardo Muti e la città di Novara è soprattutto artistico e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione.

