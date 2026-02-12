Novara cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti
La proposta di concedere la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Novara. La delibera, firmata da tutti i capigruppo, sembra ormai certa di passare. La decisione arriva dopo che il maestro ha ricevuto molti riconoscimenti e apprezzamenti in città.
Sarà discussa nel prossimo consiglio comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti, ma visto che è stata firmata da tutti i capigruppo sarà approvata certamente.Nel documento si legge che "il legame tra Riccardo Muti e la città di Novara è soprattutto artistico e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Riccardo Muti
Il Libro dei Fatti in dono al maestro Riccardo Muti
Il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione.
Riccardo Cocciante, Hauser, Pat Metheny e il Maestro Riccardo Muti tra i protagonisti di B.O.P. - Beats of Pompeii 2026
Ultime notizie su Riccardo Muti
Argomenti discussi: Novara conferisce la cittadinanza onoraria a Riccardo Muti; Per Riccardo Muti la cittadinanza onoraria e tornerà a Novara; Novara, cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti; Novara, cittadinanza onoraria al maestro Muti: cerimonia il 4 marzo 2026 al teatro Coccia.
Novara conferisce la cittadinanza onoraria a Riccardo MutiNovara vuole conferire la Cittadinanza Onoraria al Maestro Riccardo Muti: il documento, già depositato, è stato firmato da tutti i capigruppo consigliari e sarà discusso nel prossimo consiglio comunal ... rainews.it
Riccardo Muti a Novara: lectio magistralis al Coccia per i 30 anni del conservatorio CantelliIl grande direttore d’orchestra inaugurerà l’anno accademico del conservatorio Cantelli e riceverà la cittadinanza onoraria dal sindaco Canelli. Un ritorno simbolico, quasi 60 anni dopo la vittoria de ... lavocedinovara.com
Riccardo Muti dirige “Macbeth” al Teatro Regio di Torino: biglietti a 10 € per l’Anteprima Giovani LINK NEI COMMENTI ( Riccardo Muti e Chiara Muti - Foto Andrea Macchia © Teatro Regio Torino) - facebook.com facebook
Riccardo Muti: «A Torino il mio Macbeth con la regia di mia figlia Chiara» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.