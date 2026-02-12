giunta ok alla delibera per la cittadinanza onoraria al professor ascierto

La Giunta di Benevento ha approvato la proposta di concedere la cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto. Ora la decisione passa al Consiglio comunale, che dovrà dare l’ultimo via libera. La delibera è stata firmata dal sindaco Clemente Mastella, che ha sottolineato il ruolo importante del medico nel campo della ricerca e della cura. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento che il Comune intende ufficializzare presto.

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla concessione della cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto che sarà poi formalizzata con l'ok definitivo che compete al Consiglio comunale. Al professore di fama mondiale, professore ordinario alla Federico II e recentemente riconosciuto quale miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma secondo una rigida selezione dell'autorevole piattaforma americana Expertise, la Giunta ha dedicato le seguenti parole, quali motivazioni per la cittadinanza onoraria: "Luminare più volte premiato e riconosciuto come uno dei più accreditati oncologi al mondo, tra i primi su diverse migliaia di specialisti analizzati a livello globale, ha rivestito e riveste un ruolo centrale nella ricerca italiana per la sfida globale contro il cancro, contribuendo in misura determinante a rendere l'Italia, la Campania e la Sua terra un punto di riferimento internazionale nel campo dell'oncologia e della scienza medica applicata; esemplare rappresentante di quelle professionalità dedite al prossimo e al bene comune, attraverso un lavoro silenzioso, tenace e quotidiano, con spirito di abnegazione e dono completo di sé e dei propri talenti, con la Sua attività professionale ed etica, il Prof.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato che la Giunta comunale prossimamente delibererà sulla cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, riconoscendo le sue eccellenti capacità nel campo dell’oncologia.

