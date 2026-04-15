Export e dazi | la sfida doganale che decide il futuro di Prato

Oggi a Prato si è tenuto un incontro tra sessanta rappresentanti di aziende locali, riuniti presso il Palazzo dell’Industria. L’obiettivo era discutere delle difficoltà legate alle normative doganali e ai dazi che influenzano le esportazioni della zona. La discussione si è concentrata sulle procedure attuali e sulle sfide poste dai regolamenti internazionali, con particolare attenzione alle implicazioni per il settore tessile e manifatturiero.

A Palazzo dell’Industria a Prato, sessanta rappresentanti aziendali si sono riuniti oggi per affrontare le complessità burocratiche che regolano i flussi commerciali globali. L'incontro, organizzato da Confindustria e Ice Agenzia sotto l'egida del progetto Export Kit Dogana, ha messo al centro del dibattito tecnico le regole cruciali che determinano l'origine delle merci, un tema vitale per il distretto pratese in un internazionale segnato da crescenti tensioni belliche. La tecnicità del Made in .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Export e dazi: la sfida doganale che decide il futuro di Prato Export +11%: il legno italiano sfida la Cina e i daziIl settore delle finiture per l’edilizia italiano registra una crescita dell’export del 11% nel 2025, raggiungendo un fatturato complessivo superiore... Export Basso Lazio, ecco la Zona franca doganaleSviluppare la competitività delle imprese delle province di Latina e Frosinone, consentendo in particolare la sospensione dei dazi all’importazione e...