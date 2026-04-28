Il 28 aprile a Cagliari si svolge l’evento dedicato a Sa die de sa Sardigna, organizzato dal progetto Isole Future. La giornata vede la partecipazione del Cuncordu de Orosei insieme a artisti provenienti da diverse parti del mondo, con l’obiettivo di promuovere scambi culturali attraverso musica e tradizioni. L’iniziativa intende mettere in risalto le radici antiche dell’isola e la sua connessione con sonorità globali.

? Cosa sapere Il 28 aprile il progetto Isole Future celebra Sa die de sa Sardigna a Cagliari.. L'evento unisce il Cuncordu de Orosei ad artisti internazionali per promuovere scambi culturali.. Il 28 aprile 2026, la Sardegna celebra il proprio legame con la libertà attraverso la ricorrenza di Sa die de sa Sardigna, un appuntamento che quest’anno vede protagonista il progetto Isole Future con un palinsesto musicale internazionale a Cagliari. La giornata, istituita ufficialmente dal Consiglio regionale il 14 settembre 1993, non rappresenta solo una celebrazione identitaria, ma commemora un momento cruciale della storia isolana: la cacciata dai funzionari sabaudi e dal vicerè piemontese Vincenzo Balbiano avvenuta a seguito dei vespri sardi del 28 aprile 1794.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, Sa die de sa Sardigna: musica globale e radici antiche

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