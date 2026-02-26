Parla l' angelo custode della Brignone | Sa ascoltare il corpo abbiamo anche fatto surf in Sardegna
Un professionista che si occupa della riabilitazione di atleti racconta come lavora con loro. Spiega anche che, oltre agli esercizi, si dedicano a momenti di relax e divertimento, come il surf in Sardegna. Il suo ruolo è aiutare gli atleti a recuperare al meglio e tornare in forma. La sua testimonianza offre uno sguardo sul lavoro che sta dietro a ogni recupero.
Non finisce mai di stupire. Federica Brignone è di nuovo pronta a tornare al cancelletto di partenza, stavolta per il trittico di Coppa del Mondo a Soldeu, Andorra. Da domattina, la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina potrebbe essere impegnata – dolore permettendo - in una discesa e due supergiganti, dopo aver ricevuto l’ok dello staff medico azzurro e del JMedical, la struttura riabilitativa nella pancia dello Juventus Stadium che l’ha seguita nella complessa operazione di recupero e rientro dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025. Come sia stato possibile un simile ritorno sulle scene, lo abbiamo chiesto a Federico Bristot, responsabile dell’area rieducativa e angelo custode dell’azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
