Un professionista che si occupa della riabilitazione di atleti racconta come lavora con loro. Spiega anche che, oltre agli esercizi, si dedicano a momenti di relax e divertimento, come il surf in Sardegna. Il suo ruolo è aiutare gli atleti a recuperare al meglio e tornare in forma. La sua testimonianza offre uno sguardo sul lavoro che sta dietro a ogni recupero.

Non finisce mai di stupire. Federica Brignone è di nuovo pronta a tornare al cancelletto di partenza, stavolta per il trittico di Coppa del Mondo a Soldeu, Andorra. Da domattina, la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina potrebbe essere impegnata – dolore permettendo - in una discesa e due supergiganti, dopo aver ricevuto l’ok dello staff medico azzurro e del JMedical, la struttura riabilitativa nella pancia dello Juventus Stadium che l’ha seguita nella complessa operazione di recupero e rientro dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025. Come sia stato possibile un simile ritorno sulle scene, lo abbiamo chiesto a Federico Bristot, responsabile dell’area rieducativa e angelo custode dell’azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parla l'angelo custode della Brignone: "Sa ascoltare il corpo, abbiamo anche fatto surf in Sardegna"

