Sabato 11 aprile 2026, a San Vero Milis si è svolta la tradizionale Sa Cursa de Sa Loriga, una manifestazione che ha attirato circa sei mila persone. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha suscitato alcune preoccupazioni riguardo alla sicurezza, mentre gli organizzatori hanno riferito di aver adottato tutte le misure necessarie. Durante l’evento sono stati registrati dieci colpi vincenti da parte di alcuni partecipanti.

Sabato 11 aprile 2026, la località di San Vero Milis ha ospitato la tradizionale Sa Cursa de Sa Loriga, un evento che ha la partecipazione di circa 6.000 spettatori presso la pista di Su Padru. La giornata è stata caratterizzata da 85 discese in cui i cavalieri hanno cercato di centrare gli anelli di ferro, con un bilancio finale di 10 lorighe colpite e una gestione della sicurezza che ha sollevato interrogativi sulla conformità ai decreti ministeriali. L’adrenalina di Su Padru tra precisione tecnica e partecipazione crescente. Il cuore pulsante dell’evento si è spostato nel pomeriggio lungo il percorso sterrato, dove l’abilità dei cavalieri è stata messa alla prova davanti a una folla superiore rispetto all’edizione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sa Cursa de Sa Loriga: 10 colpi vincenti e dubbi sulla sicurezza

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