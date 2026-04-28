Sardegna Isole Future | musica e geopolitica per il futuro dell’isola

Il 28 aprile 2026, a Cagliari, si terrà l’avvio del progetto Isole Future, un’iniziativa che combina musica e geopolitica per il futuro dell’isola. L’obiettivo è creare un collegamento tra le tradizioni locali e le strategie dell’Unione Europea rivolte alle regioni periferiche e marittime. L’evento coinvolge rappresentanti della Commissione delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa, con l’intento di rafforzare i legami tra l’isola e le istituzioni continentali.

? Cosa sapere La Sardegna avvia il progetto Isole Future il 28 aprile 2026 a Cagliari.. L'iniziativa connette la tradizione locale alla Commissione delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa.. Il 28 aprile 2026, la Sardegna celebra la propria identità attraverso il progetto Isole Future, un’iniziativa che connette la tradizione locale alle dinamiche delle realtà insulari globali tramite musica e pensiero critico. In occasione della ricorrenza istituita nel 1993 per onorare la storia e la cultura dell’isola, la Regione ha dato il via a un percorso che mira a integrare le specificità sarde in un contesto internazionale. La manifestazione si sviluppa tra momenti di riflessione politica e appuntamenti artistici, cercando di offrire ai giovani nuove prospettive di confronto culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, Isole Future: musica e geopolitica per il futuro dell’isola Notizie correlate Le isole Chagos, Trump e il futuro dell’OccidenteAll’inizio del 2026 l’Occidente scopre che il suo fronte più vulnerabile non è solo la trincea davanti a Teheran, ma un puntino nell’Oceano Indiano... Geopolitica e sfide globali: a Mestre ci si interroga sul futuro dell'EuropaAGI - Il Festival Internazionale della Geopolitica Europea è entrato nel vivo presso il Museo del ’900 (M9) di Mestre con una serie di riflessioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sa Die de Sa Sardigna 2026 - Isole Future: il 28 e 30 aprile a Cagliari musica, identità e dialogo tra culture insulari; Sa Die de sa Sardigna: la festa del popolo sardo torna con Isole Future, tra musica, incontri e memoria; Sa Die de Sa Sardigna, a Cagliari Isole Future: musica e incontri internazionali; Isole Future: Sa Die de Sa Sardigna celebrata con un ponte musicale tra le isole del mondo. Sa Die de sa Sardigna: la festa del popolo sardo torna con Isole Future, tra musica, incontri e memoriaSa Die de sa Sardigna: la festa del popolo sardo torna con 'Isole Future', tra musica, incontri e memoria - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Sa Die de Sa Sardigna 2026: Isole Future il 28 e 30 aprile a CagliariCagliari. In occasione di Sa Die de Sa Sardigna, la giornata del popolo sardo, istituita nel 1993 per celebrare l’identità storica, linguistica e culturale dell’Isola, la Regione Autonoma della Sardeg ... sassarinotizie.com Sa Die de Sa Sardigna 2026: storia, identità e visioni per il futuro delle isole Dalle radici della rivolta del 1794 al progetto internazionale “Isole Future”: a Cagliari, il 28 e il 30 aprile 2026, musica, cultura e dialogo tra le comunità insulari del mondo - facebook.com facebook