Le isole Chagos Trump e il futuro dell’Occidente

All'inizio del 2026 si fa strada la notizia che le isole Chagos sono al centro di un dibattito internazionale, con implicazioni che coinvolgono le politiche statunitensi e le strategie occidentali. Da oltre cinquanta anni queste isole sono prive di riconoscimento legale ufficiale, mentre le tensioni geopolitiche si intensificano e il ruolo degli Stati Uniti nell’area si fa sempre più rilevante.

All’inizio del 2026 l’Occidente scopre che il suo fronte più vulnerabile non è solo la trincea davanti a Teheran, ma un puntino nell’Oceano Indiano che da mezzo secolo vive fuori dal diritto. Mentre gli Stati Uniti ammassano mezzi militari attorno all’Iran, a Westminster scorre quasi sottotraccia un provvedimento, il Diego Garcia Military Base and BIOT Bill, che decide contemporaneamente il destino delle isole Chagos, la tenuta del diritto internazionale e la natura della special relationship tra Regno Unito e gli Stati Uniti a guida Maga. Ufficialmente, Londra sta chiudendo una pendenza coloniale. Nel 2019 la Corte internazionale di giustizia ha definito l’occupazione britannica delle isole Chagos un atto illecito che impedisce la completa decolonizzazione di Mauritius, invitando il Regno Unito a restituire l’arcipelago. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Trump contesta la decisione del Regno Unito di restituire le isole Chagos a Mauritius“Non c’è dubbio che la Cina e la Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza.

Chagos Deal The TRUTH: Foreign Office Insider Blows Open Truth Of Starmer’s Surrender Deal

