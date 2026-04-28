Sardegna emergenza pronto soccorso | attese record e posti letto vuoti

In Sardegna, i pronto soccorso stanno vivendo tempi di attesa molto lunghi, con una media di 205 minuti per assistenza. Ogni giorno, circa 242 persone su mille abitanti si rivolgono ai servizi di emergenza. I posti letto disponibili sono spesso vuoti, mentre le file si allungano, creando situazioni di emergenza nelle strutture sanitarie. La situazione si presenta come una delle più critiche degli ultimi anni.

? Cosa sapere Sardegna, attese medie di 205 minuti nei pronto soccorso con 242 ingressi ogni mille abitanti.. Carenza di posti letto a Cagliari riduce i letti di ortopedia da 140 a 70.. In Sardegna la gestione delle emergenze sanitarie è giunta a un punto di rottura, con una media di attesa nei pronto soccorso che tocca i 205 minuti e un tasso di ingressi pari a 242 persone ogni mille abitanti. Questi dati, emersi dall'analisi condotta dalla Uil Fp, collocano l'Isola al penultimo posto nel nazionale per quanto riguarda l'accesso ai servizi di urgenza. La fotografia descrive un sistema in affanno, dove nel corso del 2025 si sono registrati quasi 496mila accessi totali, evidenziando una pressione costante sulle strutture ospedaliere della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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