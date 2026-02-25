Pronto soccorso pochi posti letto | Lo ha ammesso anche Calcinaro

Il pronto soccorso di Pesaro registra circa 40.000 accessi all’anno, una mole di persone che evidenzia una reale emergenza, causata dalla limitata disponibilità di posti letto. La struttura fatica a gestire l’afflusso, lasciando molti pazienti in attesa. Calcinaro ha confermato che questa carenza aggrava la situazione quotidiana. La scarsità di risorse mette sotto pressione il personale e compromette le cure. La questione resta aperta e non ha ancora una soluzione definitiva.

"Con 40mila accessi l’anno il Pronto soccorso di Pesaro è un’urgenza assoluta anche per il numero esiguo di posti letto che l’Ast riesce a garantire". Ieri in Consiglio comunale l’assessore Luca Pandolfi non ha stemperato l’allarme lanciato dalla consigliera Pd, Maruska Palazzi. Tutt’altro. Secondo il ragionamento di Pandolfi ad un fabbisogno di 40mila accessi l’anno l’Ast 1 risponde a fatica potendo contare al massimo su 38 posti letto per le emergenze. L’assessore ai servizi sociali, pur riconoscendo l’attivismo dell’assessore regionale Paolo Calcinaro, ha ulteriormente infiammato la già difficile dialettica con la Regione Marche snocciolando numeri presi dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Influenza, a Bergamo boom di accessi al pronto soccorso e ricoveri: “Aumentati i posti letto”A Bergamo si registra un aumento significativo degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri legati all'influenza, con un incremento del 20-25% in alcuni giorni.

Influenza, boom del virus: esauriti i posti letto in ospedale. E al pronto soccorso accessi come in estateL'aumento dei casi di influenza ha causato una saturazione dei posti letto all’ospedale Infermi di Rimini, con un incremento degli accessi al pronto soccorso pari a quello delle stagioni estive.

Viaggio nell'ospedale di Galatina: pochi posti letto e bagni guasti. E i pazienti lanciano le segnalazioniServizi igienici in manutenzione, assenza della sala di osservazione breve e degrado strutturale: è la fotografia del pronto soccorso dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, dove ai ... quotidianodipuglia.it

Pochi posti letto, ancora una scarsa dotazione nei reparti di terapia intensiva e un tasso di dimissioni molto basso. La crisi degli ospedali italiani nel report dell’OcseQualche risultato migliore viene registrato in termini di tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri, un dato che può offrire informazioni utili per valutare la capacità degli ospedali di farsi ... quotidianosanita.it

In dirittura d’arrivo l’intervento da 46 milioni nell’area dell’ex Pneumologico. L’obiettivo è di abbattere gli accessi impropri al Pronto soccorso, pari all’80%. - facebook.com facebook

Calcinaro, 'rispetto dei tempi su quasi tutti gli ospedali di comunità'. "Grazie a questi diminuiremo la presenza di barelle nei pronto soccorso" #ANSA x.com