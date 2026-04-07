In Sardegna, il pronto socorso ha registrato circa 470.000 accessi, provocando un sovraccarico dei servizi di emergenza. La commissione Sanità, presieduta da Carlo Fundoni, ha convocato i responsabili delle strutture di emergenza e i direttori delle aziende sanitarie regionali per discutere della situazione. La riunione si è concentrata sul caos gestionale che interessa il sistema di pronto intervento.

La commissione Sanità, guidata da Carlo Fundoni, ha convocato i responsabili dei pronto soccorso e i direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna per analizzare il collasso dei servizi di emergenza-urgenza. L’obiettivo è individuare strategie concrete per superare l’attuale crisi gestionale e organizzativa del sistema sanitario regionale. Il quadro che emerge dalle audizioni è estremamente complesso. I numeri mostrano una pressione insostenibile sui presidi, ma offrono anche spunti per interventi operativi, come l’integrazione della telemedicina o una nuova gestione dei medici gettonisti, le cui collaborazioni con le cooperative sono ormai vicine al termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, emergenza Pronto Soccorso: 470mila accessi e caos gestionale

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