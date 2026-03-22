Le nuove rotte per la letteratura italiana | ecco i protagonisti del Premio Costa Smeralda

La giuria del Premio Costa Smeralda, guidata da Stefano Salis e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, ha scelto i finalisti del premio. Le selezioni sono state effettuate tra le opere di vari scrittori italiani, con l’obiettivo di individuare le nuove proposte più rilevanti nel panorama letterario. La decisione è stata resa nota ufficialmente di recente.

La giuria guidata da Stefano Salis e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, ha selezionato le tere di finalisti del Premio Costa Smeralda. Per la Narrativa Niccolò Ammaniti, Paola Barbato, Dario Ferrari; per la Saggistica Edoardo Camurri, Adriana Cavarero, Andrea Moro. I vincitori assoluti saranno proclamati sabato 18 aprile al Conference Center di Porto Cervo, dove verranno assegnati Premio Internazionale a Javier Cercas e Speciale al comandante Giuseppe Lai . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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