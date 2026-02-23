Caltanissetta | tre giorni per lanciare i nuovi talenti musicali

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caltanissetta organizza il QAL’AT Song Contest, un evento che mira a scoprire nuovi talenti musicali italiani. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà giovani artisti provenienti da tutta Italia. La scelta della città deriva dalla volontà di promuovere la scena musicale locale e offrire loro una piattaforma di visibilità. Partecipanti e pubblico si preparano a vivere un’occasione di confronto e crescita artistica. La prima giornata si apre con le esibizioni di apertura.

Caltanissetta si prepara a diventare il centro della musica emergente italiana con il QAL’AT Song Contest, un concorso nazionale che promette di offrire opportunità concrete a giovani artisti. Dal 15 al 17 maggio 2026, il Teatro Rosso di San Secondo e Palazzo Moncada ospiteranno un evento che si distingue per il suo approccio strutturato e professionale, lontano dai cliché dei talent show televisivi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un percorso serio e meritocratico per voci emergenti e progetti musicali originali provenienti da tutta Italia. Un ecosistema per la crescita artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Karate, a Vigevano arriva l’Open League Lombardia: tre giorni di gare per i talenti del futuroIl torneo di karate Adidas Open League Lombardia arriva a Vigevano perché gli organizzatori vogliono offrire ai giovani atleti un’occasione di confronto.

Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni. Secondo caso in due giorniUna donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Udine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caltanissetta, sequestrati 3 mila articoli di Carnevale non sicuri; I sordi sunu di chu i porta, il principio sacrosanto a Caltanissetta per gestire i fondi pubblici; Sicilia, deputato di FI Michele Mancuso ai domiciliari per corruzione; Michele Mancuso, il deputato regionale di Forza Italia arrestato per corruzione.

Salute: Bologna, una tre giorni per promuovere l’approccio One Health contro le malattie tropicaliNeglette, ma sempre più vicine. A Bologna una tre giorni per promuovere l’approccio One Health contro le malattie tropicali. Dalla Dengue alla Chikungunya, passando per Teniasi, Leishmaniosi, malattie ... agensir.it