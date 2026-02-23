Caltanissetta | tre giorni per lanciare i nuovi talenti musicali
Caltanissetta organizza il QAL’AT Song Contest, un evento che mira a scoprire nuovi talenti musicali italiani. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà giovani artisti provenienti da tutta Italia. La scelta della città deriva dalla volontà di promuovere la scena musicale locale e offrire loro una piattaforma di visibilità. Partecipanti e pubblico si preparano a vivere un’occasione di confronto e crescita artistica. La prima giornata si apre con le esibizioni di apertura.
Caltanissetta si prepara a diventare il centro della musica emergente italiana con il QAL’AT Song Contest, un concorso nazionale che promette di offrire opportunità concrete a giovani artisti. Dal 15 al 17 maggio 2026, il Teatro Rosso di San Secondo e Palazzo Moncada ospiteranno un evento che si distingue per il suo approccio strutturato e professionale, lontano dai cliché dei talent show televisivi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un percorso serio e meritocratico per voci emergenti e progetti musicali originali provenienti da tutta Italia. Un ecosistema per la crescita artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Karate, a Vigevano arriva l’Open League Lombardia: tre giorni di gare per i talenti del futuroIl torneo di karate Adidas Open League Lombardia arriva a Vigevano perché gli organizzatori vogliono offrire ai giovani atleti un’occasione di confronto.
Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni. Secondo caso in due giorniUna donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Udine.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caltanissetta, sequestrati 3 mila articoli di Carnevale non sicuri; I sordi sunu di chu i porta, il principio sacrosanto a Caltanissetta per gestire i fondi pubblici; Sicilia, deputato di FI Michele Mancuso ai domiciliari per corruzione; Michele Mancuso, il deputato regionale di Forza Italia arrestato per corruzione.
Salute: Bologna, una tre giorni per promuovere l’approccio One Health contro le malattie tropicaliNeglette, ma sempre più vicine. A Bologna una tre giorni per promuovere l’approccio One Health contro le malattie tropicali. Dalla Dengue alla Chikungunya, passando per Teniasi, Leishmaniosi, malattie ... agensir.it
Sapere che, per dieci giorni, migliaia di persone stanno conoscendo la mia città grazie allo spot che introduce e chiude le dirette su Billiard Channel e Billiard Live Zone sulla piattaforma YouTube, per la manifestazione nazionale di biliardo a Caltanissetta è m - facebook.com facebook
In questi ultimi giorni il nostro territorio è stato messo duramente alla prova: la frana che ha colpito #Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e i gravi danni causati dal ciclone #Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria impongono risposte rapide e concrete. Come de x.com