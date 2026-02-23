Caltanissetta | tre giorni per lanciare i nuovi talenti musicali

Caltanissetta organizza il QAL’AT Song Contest, un evento che mira a scoprire nuovi talenti musicali italiani. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà giovani artisti provenienti da tutta Italia. La scelta della città deriva dalla volontà di promuovere la scena musicale locale e offrire loro una piattaforma di visibilità. Partecipanti e pubblico si preparano a vivere un’occasione di confronto e crescita artistica. La prima giornata si apre con le esibizioni di apertura.