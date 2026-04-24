Sardegna sanità al limite | 100 milioni per evitare il blocco

In Sardegna, la situazione della sanità è critica e necessita di interventi immediati. Il Partito Democratico ha richiesto 100 milioni di euro alla regione, con una scadenza fissata al 30 giugno, per evitare il blocco dei servizi. Se i fondi non verranno erogati, circa 500mila cittadini rischiano di rimanere senza medico di base e molti presidi sanitari potrebbero chiudere.

?? Cosa sapere Il Pd chiede 100 milioni alla Sardegna entro il 30 giugno per la sanità. Senza fondi 500mila cittadini restano senza medico di base e i presidi rischiano chiusura. Il gruppo del Pd in Consiglio regionale lancia un ultimatum per il 30 giugno prossimo, quando la sanità sarda rischierebbe una paralisi totale senza uno stanziamento immediato di 100 milioni di euro tramite variazione di bilancio. L'allarme arriva dopo un'analisi tecnica basata sui dati raccolti tra gennaio e aprile 2026 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, sanità al limite: 100 milioni per evitare il blocco Notizie correlate Sardegna, accordo per incrementare di 100 milioni il Fondo unico agli enti locali: non è vero che ‘sono tutti uguali’di Enza Plotino Fatevene una ragione! Quando sento dire sciocchezze come: tanto sono tutti uguali; tanto quando vanno lì fanno tutti gli affari... Puglia, spaventa il buco della sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti: “Provocati dal clientelismo elettorale”Puglia, spaventa il buco della sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti: "Provocati dal clientelismo elettorale" “E’ costata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos pronto soccorso a Cagliari, l’Aou: La crisi c’è ma non è colpa dei lavori al Policlinico; A Bono un modello inclusivo per la disabilità; Antonio Lorenzo Spano alla Asl di Sassari: Todde nomina i direttori generali; Bonus Fotovoltaico 2026: le agevolazioni per installare gli impianti. Sanità Sardegna, Cappellacci: Serve responsabilità e un cambio di passoSanità Sardegna, scontro politico: Ugo Cappellacci (FI) attacca la Giunta Todde e chiede concretezza dopo i rilievi critici del PD ... cagliaripad.it Sanità sarda al collasso, il M5S al Pd: «Con noi risanamento dei conti». La replica: «Trasparenza su numeri e decisioni»Scintille all’interno della maggioranza dopo le critiche piovute dal Partito democratico alla situazione della sanità in Sardegna. Si innescano all’indomani della pubblicazione del documento con cui i ... unionesarda.it In Sardegna sono state abbattute 190 #mucche dopo la scoperta di appena 4 casi di dermatite bovina. Una decisione applicata secondo i protocolli sanitari, ma che ha scatenato rabbia, dolore e un duro dibattito pubblico. L’allevamento di Antonio Cannas, nel facebook Quasi 200 mucche abbattute in Sardegna, ma solo 4 erano positive alla dermatite bovina: davvero non c’era altra soluzione x.com