Saponara presentata la lista Radici e Futuro | Maria Spidalieri candidata a sindaca

Oggi, al Comune di Saponara, è stata ufficialmente presentata la lista civica “Radici e Futuro”. La lista sostiene la candidatura di Maria Spidalieri come futura sindaca, in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio, con la presenza di alcuni rappresentanti della lista e cittadini interessati alla tornata elettorale.

È stata ufficializzata oggi, martedì 28 aprile, al Comune di Saponara la lista civica “Radici e Futuro”, che sostiene la candidatura a sindaca di Maria Spidalieri in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.A depositare la documentazione sono state due giovani delegate di lista.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Saponara, Maria Spidalieri ufficializza la candidatura a sindaco Castelpoto, presentata ufficialmente la lista “Radici e Futuro” a sostegno di Serena Marcarelli sindacoTempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata ufficialmente la lista Radici e Futuro, la squadra che accompagnerà Serena Marcarelli nella sfida per il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Saponara (Me), Maria Spidalieri inaugura la sede di ‘Radici e Futuro’: al via la campagna elettorale. Saponara, Maria Spidalieri inaugura la sede di Radici e Futuro: al via la campagna elettoraleCon l’inaugurazione della sede elettorale prende ufficialmente il via la campagna elettorale della lista civica Radici e Futuro – Insieme per Saponara, guidata dal candidato a sindaco Maria Spidalie ... strettoweb.com Saponara, il candidato sindaco Maria Spidalieri inaugura la sede elettoralePrende ufficialmente il via la campagna elettorale della lista civica Radici e Futuro – Insieme per Saponara, guidata dal candidato Maria Spidalieri. Domenica 19 aprile, alle 17.30 è in programma l’ ... strettoweb.com