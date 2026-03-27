A Saponara, in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026, è stata annunciata la candidatura a sindaco di Maria Spidalieri, che guiderà la lista civica

Scende in campo con la lista ‘Radici e Futuro – Insieme per Saponara’”. Per la prima volta nella storia del comune tirrenico una donna si candida alla sua guida Già Presidente del Consiglio comunale uscente, Spidalieri annuncia la propria candidatura dopo la recente crisi amministrativa, spiegando le ragioni di una scelta che nasce da un percorso già avviato all’interno delle istituzioni. “Dopo aver chiarito pubblicamente le ragioni della fine della precedente esperienza amministrativa, ho ritenuto doveroso non tirarmi indietro”, afferma. “Questa candidatura rappresenta per me un atto di responsabilità nei confronti della comunità. Saponara ha bisogno di una guida credibile, capace di ascoltare e di affrontare con serietà le sfide che ci attendono”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Saponara, Maria Spidalieri ufficializza la candidatura a sindaco

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