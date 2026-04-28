Durante l'intervista a Belve, Elena Santarelli ha raccontato di essere stata licenziata senza un motivo apparente. La showgirl ha descritto il suo stato d'animo e le circostanze che hanno portato alla decisione, senza aggiungere commenti personali o interpretazioni. La conversazione ha incluso anche momenti di ironia e riflessioni più profonde, offrendo una panoramica sincera sulla vicenda.

L’intervista di Elena Santarelli a Belve è stata una delle più intense della stagione. Tra ironia, momenti toccanti e dichiarazioni forti, la showgirl ha mostrato tutte le sfumature del suo carattere. Accanto a Francesca Fagnani, non si è tirata indietro su nessun tema. Tra leggerezza e vita privata L’intervista si apre con toni leggeri e divertenti, soprattutto quando si parla del marito Bernardo Corradi. Elena Santarelli lo descrive con entusiasmo, sottolineando la complicità e la passione che caratterizzano il loro rapporto. Un racconto ironico che strappa sorrisi e rende l’atmosfera più distesa. La gelosia e gli aneddoti sul passato. La conversazione entra poi in un territorio più curioso, quello della gelosia.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Santarelli a Belve: “Licenziata per un motivo assurdo”, il racconto

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