ELENA SANTARELLI A BELVE | LICENZIATA DA NOTO VOLTO TV PER UN MOTIVO

Elena Santarelli ha partecipato come ospite a Belve, raccontando vari aspetti della sua vita e della sua carriera. Durante l'intervista, ha parlato di un episodio recente che ha portato alla sua licenziamento da una nota emittente televisiva. Ha anche affrontato temi legati alla sua famiglia, alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo e alle critiche rivolte a una nota influencer. La presenza della showgirl ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media.

Elena Santarelli regala a Belve una delle interviste più sorprendenti della stagione: leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio, le accuse al sistema Ferragni. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.🔗 Leggi su Bubinoblog

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Il POV di Elena Santarelli sul pandoro gate. #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! x.com