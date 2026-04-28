Elena Santarelli è stata licenziata da un noto personaggio televisivo, secondo quanto racconta in un’intervista a Belve. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato di come abbia affrontato questa situazione, alternando momenti di leggerezza e commozione, soprattutto quando ha ricordato il rapporto con il figlio. Ha anche espresso critiche nei confronti del sistema legato a una nota influencer. La conversazione ha riscosso attenzione per l’apertura con cui sono stati affrontati temi personali e professionali.

Elena Santarelli regala a Belve una delle interviste più sorprendenti della stagione: leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio, le accuse al sistema Ferragni. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ELENA SANTARELLI A BELVE: LICENZIATA DA NOTO PERSONAGGIO TV PER UN MOTIVO

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