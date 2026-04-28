Vito De Filippo ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Sant’Arcangelo in vista delle elezioni amministrative del 24 maggio. La sua scelta di presentarsi con i Radicali ha suscitato attenzione nella comunità locale. La corsa elettorale si sta definendo con altri candidati che intendono rappresentare le diverse proposte per il futuro della cittadina. La campagna elettorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Vito De Filippo si candida sindaco a Sant’Arcangelo per le amministrative del 24 maggio.. Maurizio Bolognetti e i Radicali Lucani annunciano il sostegno ufficiale alla lista elettorale.. Le liste per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Sant’Arcangelo, nel territorio di Bolognetti, presentano un nome che punta alla carica di sindaco: Vito De Filippo, sostenuto da Maurizio Bolognetti. L’annuncio arriva in una fase cruciale per la politica locale, quando i nomi dei candidati iniziano a delineare i futuri equilibri del Comune. Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani e giornalista freelance membro del Consiglio nazionale dei Club Pannella, ha espresso un giudizio netto sulla candidatura di De Filippo, definendolo l’uomo adatto per guidare la comunità grazie al suo spessore umano, e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Arcangelo: De Filippo sfida alle amministrative con i Radicali

Notizie correlate

Rimini, il Teatro Galli sfida la “normalità” con De Filippo: folliaIl Teatro Galli riflette sulla “normalità”: a Rimini l’omaggio a Eduardo De Filippo Rimini si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di...

Elezioni amministrative Sant’Agata de’ Goti, due le liste in campo: tutti i candidatiSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento cruciale anche per Sant’Agata de’ Goti.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'ex governatore lucano De Filippo candidato sindaco nella sua Sant'Arcangelo; Elezioni comunali Basilicata, l’ex governatore e parlamentare De Filippo si candida a sindaco nelle sua Sant’Arcangelo; Sant’Arcangelo, Vito De Filippo torna in campo: Scelgo di dedicarmi al mio paese; Amministrative 2026, i candidati sindaco in Basilicata.

Vito De Filippo, l'ex governatore lucano si candida a sindaco nella sua Sant'ArcangeloL'ex sottosegretario e ex parlamentare andrà al voto per le Comunali del 24 e 25 maggio nel suo paese di origine, in provincia di Potenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Potenza, ex governatore lucano Vito De Filippo (Pd) candidato a sindaco di Sant'ArcangeloL'ex sottosegretario e parlamentare: Nascere in un comune non è solo un dato anagrafico. C'è qualcosa di più profondo che ha mosso la mia coscienza ... napoli.repubblica.it

Sant’Arcangelo – Festa in onore di San Michele La festa, organizzata dalle Parrocchie di Sant’Arcangelo con il patrocinio del Comune di Sant’Arcangelo, celebra San Michele con un appuntamento speciale in piazza. Venerdì 8 maggio – ore 21:30 Piaz - facebook.com facebook

Potenza, ex governatore lucano Vito De Filippo (Pd) candidato a sindaco di Sant'Arcangelo x.com