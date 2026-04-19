la conad torna al bigi per mettere la ciliegina

Ultimo appuntamento stagionale per la Conad al PalaBigi, dove alle 17 si disputa la finale della Supercoppa. Dopo aver vinto il campionato e ottenuto la promozione in A2 in una sola stagione, i granata sono in campo per cercare una vittoria che chiuda in modo positivo il cammino. La squadra di Zagni si presenta in questa sfida decisiva, con l’obiettivo di conquistare il trofeo.

Ultimo appuntamento stagionale per la Conad. Alle 17, al PalaBigi, i granata vanno a caccia della "doppietta": dopo aver vinto il campionato e conquistato il ritorno in A2 dopo una sola stagione, gli uomini di Zagni si giocano in gara secca la Supercoppa. L’avversario? La solita Domotek Reggio Calabria, rivale ormai di mille battaglie, che ha battuto proprio la Conad nella finale di Coppa Italia, disputata a Belluno, per poi cedere in cinque gare a Barone e compagni nella serie decisiva per il salto di categoria. Peraltro entrambe le compagini potrebbero essere "distratte": i padroni di casa dai festeggiamenti, gli ospiti dal fatto che entreranno in gioco nelle semifinali playoff, andando a caccia di un pass per il piano superiore che sarebbe meritato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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