Sanremo maratona in Comune | si decide il futuro dell’estate 2026

Il Consiglio Comunale di Sanremo si riunirà mercoledì 29 aprile a Palazzo Bellevue. Durante la seduta saranno discussi il bilancio e le manifestazioni previste per l’estate 2026. Le deliberazioni riguardano la gestione del demanio e le iniziative che influiranno sull’economia turistica della città. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione per le decisioni che riguardano il futuro della stagione estiva.

?? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Sanremo si riunisce mercoledì 29 aprile a Palazzo Bellevue. Le decisioni su bilancio e manifestazioni 2026 impattano l'economia turistica e il demanio. Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, i consiglieri comunali si riuniranno presso Palazzo Bellevue in Corso Cavallotti 59 per una seduta che potrebbe protrarsi ben oltre la mezzanotte. L'adunanza ordinaria di Sanremo, convocata ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto comunale, prevede un ordine del giorno .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, maratona in Comune: si decide il futuro dell’estate 2026 Notizie correlate Piana dell’Alute. Il futuro della strada si decide in RegioneIn Regione Lombardia si parla a 360 gradi dell’Alute per capire se ci siano le condizioni per procedere coi lavori per la realizzazione della... Romero, interesse dalla Spagna e oltre: il futuro dell’ex Juve si deciderà in estateTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo; Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino - Il. Sanremo, il Comune ricerca sponsor per la Baby Maratona 2026– fornitura di beni (es. premi, gadget, acqua, merendine e succhi di frutti da distribuire tra i piccoli partecipanti all’evento, ecc.). Le proposte da presentarsi in forma scritta devono pervenire al ... rivieratime.news