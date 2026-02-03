Romero interesse dalla Spagna e oltre | il futuro dell’ex Juve si deciderà in estate

La Juventus tiene d’occhio Cristian Romero, che in questa stagione sta attirando l’interesse di club spagnoli e non solo. L’ex difensore bianconero, ora al Tottenham, potrebbe cambiare maglia in estate. La società piemontese aspetta sviluppi e valuta le sue opzioni, mentre Romero si prepara alle decisioni che potranno cambiare il suo futuro.

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Pisa, Hiljemark si presenta: «Una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro» Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Speriamo di tornare a fare punti in casa. Sul mercato dico questo» Milan, Tare nel pre gara: «Mateta? L’operazione riguardava il futuro, non il presente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Romero, interesse dalla Spagna e oltre: il futuro dell’ex Juve si deciderà in estate Approfondimenti su Cristian Romero Romero, richieste dalla Spagna e non solo a gennaio per l’ex difensore della Juve: ecco cosa accadrà in estate A gennaio Romero riceverà diverse offerte dalla Spagna e anche da altri paesi. Sommer Inter, il dilemma continua: decisione già presa per la Champions, il futuro si deciderà in estate Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cristian Romero Argomenti discussi: La Juve studia due colpi da urlo, dalla Spagna arrivano conferme ma occhio a…. Dalla Spagna: La Roma punta Arevalo, l'interesse per l'attaccante è concretoAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Dalla Spagna: Raspadori, l'Atletico Madrid fissa il prezzoL'Atletico Madrid ha fissato il prezzo di Raspadori: 20 milioni di euro. Dopo il forte interesse della Roma per l'attaccante, il segnale forte arriva adesso dalla Spagna: secondo Marca, il club ... corrieredellosport.it Finalmente. Romero contro Smajic non è più solo una voce che gira nelle storie, non è più una sequenza di clip montate ad arte o di messaggi lasciati a metà. È più di un mese che i due si stuzzicano a distanza. Video di sparring pubblicati con un destinatario - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.