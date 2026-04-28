Sanremo l’uomo che ridisegnò la città | l’eredità di Pietro Agosti

Il Teatro dell'Opera ha ospitato oggi una cerimonia dedicata all’eredità lasciata dall’ingegnere Pietro Agosti a Sanremo. L’evento, svoltosi il 30 aprile, ha visto la presentazione di un progetto che ripercorre il ruolo svolto da Agosti nel ridisegnare le strutture e l’aspetto della città nel corso degli anni. La cerimonia ha coinvolto figure del settore e membri della comunità locale.

? Cosa sapere Sanremo, 30 aprile: presentazione al Teatro dell'Opera dedicata all'eredità dell'ingegnere Pietro Agosti.. L'evento ripercorre le opere urbanistiche e la strategia politica che trasformò il Casinò.. Giovedì 30 aprile alle ore 15:30, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà la presentazione dedicata alla memoria di Pietro Agosti, un evento che ripercorre l’eredità lasciata dall’ingegnere attraverso immagini e suggestioni storiche. L’incontro, inserito nel prestigioso ciclo denominato Casinò culturae Festival e realizzato grazie alla collaborazione della Famija Sanremasca, vedrà la partecipazione di figure chiave per la memoria cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, l’uomo che ridisegnò la città: l’eredità di Pietro Agosti Notizie correlate Uomo che cade di Tredici Pietro è una canzone che suona a Sanremo 2026 come un racconto generazionaleCon Uomo che cade, Tredici Pietro offre al pubblico di Sanremo 2026 una riflessione sulla fragilità come condizione strutturale dell’essere umano. Leggi anche: Sanremo 2026, Tredici Pietro canta Uomo che cade. Testo e di cosa parla la canzone Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanremo, uomo precipita nella notte in via Pietro Agosti: è gravissimo; Omaggio ad Eugenio Scalfari ai Martedì Letterari di Sanremo con Carlo Bonini, Vicedirettore di La Repubblica; Grave un 42enne caduto da un terrazzo a Sanremo; Sanremo, cade da un terrazzo nella notte: 42enne in codice rosso trasportato in elicottero al Santa Corona. Al Casinò di Sanremo l’omaggio a Pietro AgostiPer il ciclo Casinò Culturae Festival, in collaborazione con la Famija Sanremasca, giovedì 30 aprile alle ore 15.30 viene presentata: La Sanremo di Pietro Agosti: memorie, immagini, suggestioni, c ... rivieratime.news Casinò Sanremo, ai Martedi letterari omaggio a Pietro AgostiIl 30 aprile i Martedì letterari del Casinò di Sanremo omaggiano Pietro Agosti, politico e ingegnere che amministrò la città agli inizi del '900 e ne cambiò il volto. gioconews.it Sanremo, cade da un terrazzo nella notte: 42enne in codice rosso trasportato in elicottero al Santa Corona Intervento di 118, Misericordia e Grifo poco prima delle 4 in via Pietro Agosti; indaga il Commissariato - facebook.com facebook