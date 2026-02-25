Uomo che cade di Tredici Pietro è una canzone che suona a Sanremo 2026 come un racconto generazionale

Con Uomo che cade, Tredici Pietro offre al pubblico di Sanremo 2026 una riflessione sulla fragilità come condizione strutturale dell’essere umano. Il suo non è un brano sul cuore spezzato ma una ballata urban che mette al centro la caduta, da non intendersi come quella spettacolare ma quella quotidiana, che si nasconde, un brano sull’orgoglio che cede, sull’imperfezione esposta. L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo Lo aspetto come l’ultima cena Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te Ma di me non ho rispetto L’imbarazzo non viene evitato, viene atteso e addirittura definito “bellissimo”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com