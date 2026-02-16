Tredici Pietro arriva a Sanremo con un cognome che pesa. Gianni Morandi è storia della musica italiana e, soprattutto, storia del Festival: applausi, vittorie, ritorni, generazioni che si sono riconosciute in quella voce. Eppure quel cognome non è mai stato una stampella: Tredici Pietro ha preferito costruirsi una strada propria. Cresciuto tra le note, sì, ma senza limitarsi a seguire le orme del padre: si è preso il tempo di trovare un linguaggio e un modo di scrivere e vedere la vita tutto suo. Oggi quel percorso lo porta per la prima volta tra i Big di Sanremo 2026 con Uomo che cade, un brano che guarda alle cadute, alle ripartenze e a ciò che accade in mezzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Tredici Pietro canta Uomo che cade. Testo e di cosa parla la canzone

Sanremo 2026 vede tra i protagonisti Ditonellapiaga con il brano

La scena del Festival di Sanremo 2026 si anima con la presenza di Nayt, il rapper che porta sul palco la sua canzone “Prima che”.

Sanremo 2026 - Tredici Pietro alle prove con l'orchestra

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.