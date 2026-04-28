Sanremo 2026 perde oltre 300 milioni di streaming rispetto alle edizioni precedenti a due mesi dalla fine

A due mesi dalla conclusione di Sanremo 2026, i dati evidenziano una diminuzione di oltre 300 milioni di streaming rispetto alle edizioni precedenti. Questa contrazione riguarda sia il confronto con l’anno scorso sia con il 2024, segnando un calo significativo nel pubblico che ha seguito l’evento online. La perdita di streaming si traduce in un saldo negativo per l'edizione di quest’anno, con numeri inaspettatamente bassi rispetto al passato.

A due mesi dalla fine di Sanremo 2026, viene certificato il dimezzamento del mercato in streaming di quest'edizione non solo rispetto alla precedente, ma anche rispetto al 2024. Le analisi, le comparazioni e le certificazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it SANREMO 2026: FLOP DI ASCOLTI PER LA PRIMA SERATA. 3 MILIONI IN MENO RISPETTO LO SCORSO ANNO Notizie correlate Grande Fratello Vip al via, cosa cambia rispetto alle precedenti edizioni: parla Cesara BuonamiciL’appuntamento è finalmente arrivato: il Grande Fratello Vip torna stasera 17 marzo 2026 con una nuova puntata, e persino con una nuova veste. Come funziona Sanremo 2026, il regolamento e la novità sui cantanti rispetto alle passate edizioniIl 24 febbraio, giorno in cui aprirà i battenti il Festival di Sanremo 2026, si avvicina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti; Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026: come prendere i biglietti, il cast e dove vederlo in tv; Fedez e Giulia Honogger, la prima foto di famiglia è con gli accessori griffati; Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese | La dolce dedica dopo il successo: Superati momenti. Sanremo 2026 perde oltre 300 milioni di streaming rispetto alle edizioni precedenti, a due mesi dalla fineA due mesi dalla fine di Sanremo 2026, viene certificato il dimezzamento del mercato in streaming di quest'edizione non solo rispetto alla precedente ... fanpage.it Sanremo 2026 riprende l’airplay: Samurai Jay vola, Sal Da Vinci resta fuoriClassifica airplay EarOne 10-16 aprile 2026: Sanremo torna in top 20 con sei brani. Samurai Jay 2°, Sayf e Ditonellapiaga sul podio, Sal Da Vinci fuori ... lifestyleblog.it Tra record di streaming, Sanremo e una fanbase sempre più globale facebook Il "chiamatemi direttore" di Sanremo, il premio Atreju, il ruolo di consigliere con Sangiuliano al ministero della Cultura. Poi la nomina alla guida del teatro veneziano, nonostante un cv ritenuto poco all'altezza. Fino al "licenziamento" anticipato x.com