Come funziona Sanremo 2026 il regolamento e la novità sui cantanti rispetto alle passate edizioni

Sanremo 2026 si svolge con nuove regole che cambiano il modo in cui vengono scelti e giudicati i cantanti. La decisione arriva dopo che l’anno scorso alcuni artisti si sono lamentati delle procedure di selezione. Quest’anno, il festival introduce un sistema più trasparente, con maggiori dettagli sui criteri di valutazione e una giuria più diversificata. Le modifiche puntano a coinvolgere più giovani e a favorire lo spazio per nuovi talenti.

Il 24 febbraio, giorno in cui aprirà i battenti il Festival di Sanremo 2026, si avvicina. Come funziona il regolamento di questa nuova edizione? Di fatto è quasi identico a quello dello scorso anno. A cambiare rispetto al 2025 è la voce relativa al numero di cantanti in gara e, di conseguenza, anche il numero degli artisti che si esibiranno nel corso delle serate. Sanremo 2026, come funziona il regolamento Nuove proposte: schema confermato La serata cover e la proclamazione del vincitore di Sanremo 2026 Sanremo 2026, come funziona il regolamento Nel documento ufficiale relativo al regolamento, la Rai ha sottolineato che il numero delle canzoniartisti in gara nella categoria Campioni viene aumentato, rispetto allo scorso anno, da 26 a 30.

SANREMO 2026: NOVITÀ sui POSSIBILI CANTANTI IN GARA

